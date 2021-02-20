Причины обрушения на фабрике в Норильске 20 февраля 2021 рассказали в СК

Работа на месте происшествия продолжается

В Красноярском крае произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и пешеходной галерея Норильской обогатительной фабрики. В Норильске прямо сейчас идут поиски ещё двух пропавших работников ООО «Норильскникельремонт». Тем временем Следственный комитет назвал предварительные причины обрушения на фабрике в Норильске 20 февраля 2021.

- Ранее, при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи. В ночь с 19 на 20 февраля произошло обрушения части здания на площади около 1000 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений при ведении строительных работ, приведших к обрушению части галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, в результате которого один рабочий погиб, пятеро получили травмы различной степени тяжести, поиски еще двоих сотрудников продолжаются (ч. 3 ст. 216 УК РФ) «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, ранее сообщалось, что из-под завалов выбрались 6 человек. Двое смогли это сделать самостоятельно, еще четверым помогли спасатели. Один из спасенных погиб в автомобиле скорой помощи. Сейчас продолжаются поиски еще двоих пропавших работников, которые также были на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Как прокомментировали в «Норникеле», на разборе завалов работают силы МЧС, сотрудники военизированной горно-спасательной части и газоспасательной службы, всего более 70 человек. Привлечены 15 единиц спасательной техники, экскаваторы, бульдозеры, автокраны. В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Ремонт производится силами ООО «Норильскникельремонт». Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ.

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