Видео с места взрыва у машины главы красноярского горсовета опубликовали полицейские

Пиротехника прилетела со стороны. Стоп-кадр видео

С утра 19 февраля возле здания администрации Красноярска работает полиция. Там произошел инцидент: неизвестный мужчина бросил зажженную пиротехнику в служебную машину, в которой находилась председатель городского Совета Наталия Фирюлина. Показываем видео с места взрыва у автомобиля главы горсовета Красноярска.

Ни она, ни водитель не пострадали. Но полиция расценила это, как хулиганство, и завела уголовное дело. Подозреваемого ищут.

Все произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, установленную на здании администрации. На нем хорошо видно, как к крыльцу подъезжает белая служебная иномарка. И в тот момент, когда она останавливается, со стороны над землей проносится нечто красное, ударяется о стену и затем вспыхивает, как фейерверк, искры рассыпаются по сторонам. Так что все похоже на неудачно запущенный фейерверк. Оперативники изъяли с места все остатки пиротехники. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

То ли взрыв, то ли удар: в Красноярске неизвестный бросил зажженную пиротехнику в машину председателя Горсовета

Инцидент произошел 19 февраля возле здания администрации Красноярска, в котором также размещаются и городские депутаты. По информации краевой полиции неизвестный бросил зажженную пиротехнику, возможно, дымовую шашку или гильзу фейерверка. Он дождался, пока служебная «Тойота Камри» появится у крыльца. А потом убеждал. Есть и другая версия, что он уже успел воткнуть зажженный фейерверк в снег, когда она подъехала. (Подробности)