То ли взрыв, то ли удар: в Красноярске неизвестный бросил зажженную пиротехнику в машину председателя Горсовета

- То ли взрыв, то ли удар был какой-то, мы сами не поняли. Услышали, но своими глазами не видели, как все произошло. Так что знаем все со слов, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Екатерина Меньковская, начальник информационно-аналитического отдела красноярского Горсовета. – Наталия Вячеславовна приехала на работу на служебной машине, остановились у крыльца администрации. И тут со стороны подбежал молодой человек и что-то бросил в машину. К счастью, в машину не попал, никто не пострадал – ни водитель, ни Наталия Вячеславовна. Сейчас она работает, занимается своими обычными делами, все хорошо.Инцидент произошел сегодня, 19 февраля, возле здания администрации Красноярска, в котором также размещаются и городские депутаты. По информации краевой полиции неизвестный бросил зажженную пиротехнику, возможно, дымовую шашку или гильзу фейерверка. Он дождался, пока служебная «Тойота Камри» появится у крыльца. А потом убеждал. Есть и другая версия, что он уже успел воткнуть зажженный фейерверк в снег, когда она подъехала.Нарушителя спокойствия пока не нашли. Но площадь у мэрии полностью охвачена камерами наблюдения, есть записи – оперативники уже их просматривают. Возможно, нападение не было направлено конкретно на Наталию Фирюлину. Скорее всего, мужчина ждал любую машину со служебными госномерами. В любом случае, мотивы своего поступка он будет объяснять полиции.В пресс-службе полиции сообщили \\"Комсомольской правде\\"-Красноярск, что возбуждено уголовное дело по статье \\"Хулиганство\\", наказание - до 7 лет лишения свободы.Добавим, что это не единственная «диверсия» возле здания красноярской мэрии. Так, в начале марта 2019 года два пиромана закидали здание бутылками с горючей смесью. Правда, потерпели фиаско – вместо стены здания полыхнул сам хулиган.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Красноярске пироманы закидали здание мэрии бутылками с коктейлем МолотоваВ Красноярске два пиромана закидали здание администрации города бутылками с горючей смесью. Видео с камеры уличного наблюдения, установленной на крыльце мэрии, появилось на популярном телеграмм-канале BAZA, затем в группе «Жесть Красноярска» во ВКонтакте. Случилось все в ночь со 2 на 3 марта, после открытия Универсиады (подробнее).