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То ли взрыв, то ли удар: в Красноярске неизвестный бросил зажженную пиротехнику в машину председателя Горсовета

Ни депутат, ни водитель не пострадали