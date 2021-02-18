Макар Попов, пострадавший под сходом лавины в Норильске, выписался из больницы и заново учится писать

Макар Попов Фото:соцсети

Норильский подросток, единственный выживший из своей семьи под сходом снежной лавины, наконец, выписался из реабилитационного центра в Красноярске. Сейчас он вместе с бабушкой находится в Сочи. Об этом рассказала в соцсетях его тётя Раиса Бердникова.

- В «Заполярье» у Макара полный комплекс процедур. Он проходит консультации с врачами и курсы массажа, магнитотерапии, иглоукалывания, озонотерапии, лечебной физкультуры и пр. Он занят с 9 утра и до 16 вечера, - делится новостями родственница.

Мальчик медленно, но верно идёт на поправку. Врачи говорят, что всё происходит в своём темпе.

В целом, настроение у Макара хорошее и есть желание учиться. Правда писать пока подросток еще не может – сложно нажимать на ручку. Зато отлично получается управляться с письмом на планшете, стилусом это делать гораздо легче.

Раиса рассказывает, что сейчас она прилетела к парню, чтобы определиться и помочь ему с учебой во время реабилитации, ну и развеять, конечно же. В планах – прогулки по центру и кинотеатр.

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