В Красноярском крае завели уголовное дело на органы опеки, допустившие истязание матерью ребенка-инвалида

В Красноярском крае завели уголовное дело на органы опеки Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту избиения матерью полуторагодовалого ребенка, который к тому же является инвалидом. Напомним, накануне в социальных сетях появились видео, где женщина издевается над беспомощным малышом. Пострадавшего вместе с его старшей сестренкой уже забрали из семьи и поместили в медицинское учреждение.

Первое уголовное дело возбуждено в отношении 28-летней матери. Второе – в отношении должностных лиц опеки и попечительства, которые халатно отнеслись к своим обязанностям и допустили, чтобы ребенок находился в семье, где мать и отчим ведут асоциальный образ жизни и регулярно употребляют алкоголь.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального следкома, момент избиения ребенка сняла на свою камеру знакомая матери. Она же неоднократно сообщала о подобных фактах в органы опеки. Ранее подозреваемая была лишена родительских прав на старшую дочь, девочка передана под опеку бабушке.

В 2020 году младших детей, девочку и мальчика с ДЦП изымали, но мать подала ходатайство в опеку о возврате – детей вернули. Однако почему не проконтролировали?

Остается добавить, что мать задержана и в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об ее заключении под стражу.