В Зеленогорске в коллекторе нашли тело новорожденного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленогорске в одном из колодцев коллектора было обнаружено тело новорожденного. Информацию подтвердили в полиции, однако без подробностей. Добавили, что этим сейчас занимается следком – это его компетенция.

Предварительно известно, что обнаружил страшную находку слесарь, когда спустился в колодец для очистки канализации в районе между рынком и супермаркетом. Сколько тело пролежало здесь, каким образом попало сюда – пока неизвестно.

Есть версия, что ребенок родился мертвым, поэтому какая-либо криминальная составляющая этого происшествия отклоняется. Тем не менее, эксперты должны все выяснить. И уже на основе результатов проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.

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