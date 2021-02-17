В Красноярске закрылся еще один ковидный госпиталь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закрылся еще один ковидный госпиталь, развернутый в БСМП осенью на базе Центра нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА. Здесь находились на долечивании пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме.

Как рассказали в пресс-службе БСМП, последние два месяца идет снижение количества обращений в больницу. Пик пришелся на ноябрь – 768 пациентов. Во время второй волны осенью часть отделений больницы пришлось даже перепрофилировать в пульмонологические. В больнице действовали 7 таких отделений на 780 коек, включая госпитали долечивания, развернутые в пансионате «Лесной» и в корпусе ФМБА на проспекте Мира. А сейчас на лечении здесь находятся 347 человек.

В январе отделения вернулись к своим профилям и оказывают медицинскую помощь больным, направленным плановую госпитализацию.

Ковидный госпиталь БСМП продолжает действовать, общее число коек инфекционного госпиталя составляет 425. В случае роста числа обращений отделения будут вновь перепрофилированы.

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