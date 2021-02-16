В Красноярском крае коечный фонд для коронавирусных больных заполнен на 63 % Фото: ИВАНОВА Диана

Вторая волна коронавируса в Красноярском крае благополучно идет на спад. Об этом говорит и статистика – темпы заболевших за сутки составляют уже 0,3 %. По информации краевого министерства здравоохранения в час пик пандемии было задействовано около 7 тысяч коек, включая резервные госпитали. На 15 февраля для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 3075 коек, в том числе в Красноярске – 1651 койка. Динамика изменения численности коечного фонда за неделю - снижение на 4,6%. Занятость коечного фонда составляет – 63,06%. Кислородом обеспечены 2124 койки, в медицинских организациях размещено 694 аппарата ИВЛ. Загруженность коек с кислородом 49,6 %.

Всего с момента улучшения эпидемиологической ситуации и снижения занятости коечного фонда (с 29.11.2020 до 09.02.2021) сокращено 3905 коек. Лечебные учреждения возобновили плановые консультации и госпитализации. Продолжается диспансеризация граждан.

Продолжается вакцинация от коронавирусой инфекции. В общей сложности на 15 февраля в край поступило 71 257 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинация осуществляется в 68 медицинских организациях, 79 прививочных пунктах.