После схода 26 вагонов с углем Красноярская железная дорога организовала спецрейсы для пассажиров. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

После схода 26 вагонов с углем на перегоне Джебь – Стофато Красноярской железной дороги возникли проблемы у пассажиров, которые должны были ехать на поездах из Красноярска в Абакан и из Абакана в Красноярск (чрез станцию Саянская). Получилось, что поезда развернулись и направились в объезд по другой ветке – через Ачинск. Поэтому все, кто направлялся в столицу края или республики, потеряли в пути много времени, но в конце концов добрались до места. А как быть тем, кому нужно добираться до закрытых по причине обстоятельств станций? Таких пассажиров оказалось более сотни. В пресс-службе КрасЖД пояснили, что для них организованы спецрейсы электричек.

Напомним, что накануне 16 февраля в 17:50 по местному времени на двухпутном электрифицированном участке Стофато – Джебь Абаканского региона Красноярской железной дороги произошел сход 26 вагонов грузового поезда. Движение по перегону временно приостановлено. На месте происшествия продолжаются восстановительные работы. Красноярская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и предпринимает все меры для скорейшей ликвидации последствий нештатной ситуации.

Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).