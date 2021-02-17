В Красноярском крае с рельсов сошли 26 вагонов с углем

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Накануне, 16 февраля, в Курагинском районе, на перегоне Стофато-Джебь сошли с рельсов 26 вагонов с углем. По предварительной информации это произошло в 17 часов 45 минут по местному времени. В результате произошедшего никто не пострадал. По данному факту Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Добавим, что это один из самых сложных участков абаканской дистанции пути: несколько крутых поворотов с высоким градусом подъема /спуска, часть поворотов осуществляется по тоннелям.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Информация от КрасЖД: в результате схода вагонов был нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону было временно приостановлено. Маршрут движения пассажирских поездов №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск пришлось изменить. Так, вечерний поезд на Абакан пустили сначала через станцию Уяр, затем вновь через Красноярск, Ачинск и далее – на станцию назначения.

В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для восстановления движения в кратчайшие сроки. В устранении последствий схода занято 234 железнодорожника, задействованы три восстановительных поезда со станций Кошурниково, Абакан, Саянская и специализированная техника. Координирует работы оперативный штаб Красноярской железной дороги.Поезд из Абакана на Красноярск: сначала до станции Кошурниково, затем – вернули через Абакан, Ачинск и на станцию назначения. Пассажиров, которые оказались в сложной ситуации, обеспечили в пути питанием. Затем КрасЖД организовала спецрейсы электричек для тех, кто должен попасть на "выпавшие" станции.

Красноярская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и предпринимает все меры для скорейшего устранения последствий происшествия, прокомментировали в пресс-службе КрасЖД..