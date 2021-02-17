Стали известны результаты исследования воды, которой отравились почти сто жителей Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Стали известны результаты одного из исследований проб воды, которой отравились почти сотня жителей Красноярска. Напомним, после ремонта на водозаборе «Гремячий лог» 29 января жильцы нескольких домов в Студгородке начали жаловаться на отравление. За медицинской помощью обратились 92 пострадавших, было возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что в домах, где они живут, неправильно смонтированы внутренние инженерные системы, в квартиры попала вода, предназначенная для пожаротушения.

Были взяты пробы воды, чтобы установить конкретного возбудителя отравления. Это сделали «КрасКом», Роспотребнадзор. И КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория». Эколог и депутат Сергей Шахматов рассказал о результатах исследований. В целом – нашли значительное превышение нормативного содержания бактерий. По некоторым видам – почти 50-кратное превышение нормы. Однако какой именно вид бактерий стал виновником отравления, пока с точностью выяснить не удалось. Ждем результатов исследований от Роспотребнадзора.