Жители Красноярска пожаловались на отравление от питьевой воды: Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку

«КрасКом» назвал возможную причину случившегося. Фото: пресс-служба "КрасКома"

Жители нескольких многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска пожаловались на отравления. В частности на улицах 2-я Огородная, Киренского, Дачная, Борисова. В соцсетях и мессенджерах люди рассказывали о рвоте, температуре и других характерных симптомах. Роспотребнадзор и прокуратура города сообщили о том, что начали проверку поступившей к ним информации.

- Будет дана оценка выполнению ресурсоснабжающей и управляющей организациями требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере на предмет качества предоставления коммунальной услуги в сфере водоснабжения, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в прокуратуре.

В другом надзорном ведомстве добавили, что для лабораторного анализа взяли пробы воды на водозаборе «Гремячий лог» и в распределительной сети. Это наверняка поможет установить, что стало причиной недомогания жителей многоэтажек и на каком именно этапе подачи воды произошло загрязнение.

В пресс-службе «КрасКома» «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали, что жалобы поступили только из Студгородка. В других микрорайонах, которые получают холодную воду с водозабора «Гремячий лог», подобных нареканий не было. К тому же работники водозаборного сооружения (их здесь в общей сложности 53) также употребляют эту воду.

После того, как по завершению ремонтных работ оборудование вновь было запущено, вода прошла все технологические стадии водоподготовки. Анализы тогда показали, что перед подачей в город холодная вода отвечает всем требованиям санитарных норм. Когда появились сообщения об отравлениях, 30 и 31 января специалисты Центра контроля качества воды отобрали пробы в квартирах жилых домов на Киренского, 21; 2-ая Огородной, 25 и Дачная, 35. И снова по санитарно-эпидемиологическим нормативам нарушений нет. А вот анализы по микробиологических показателям пока еще в работе, нужно дождаться их результата.

- Несмотря на то, что работы на фильтровально-очистных сооружениях 29 января были выполнены оперативно, в действиях дежурного персонала и диспетчеров все-таки есть один недочет. Они не выдали управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации о сбросе застоявшейся воды из внутридомовых инженерных систем. А без напоминания жилищные организации самостоятельно не слили застоявшуюся воду, - отметил генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. – Соответствующие оргвыводы сделаны: отныне взаимодействие с УК и ТСЖ по вопросам запуска внутридомовых систем холодного водоснабжения после мероприятий на сетях будут в приоритете у всех служб «КрасКома».