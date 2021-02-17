Прогноз погоды в Красноярске на 17-18 февраля 2021: будет ли продолжаться снегопад

Снегопад в Красноярске начался в ночь на 17 февраля 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики сообщают, что теплой погоде красноярцам радоваться осталось не так долго. Сегодня вечером уже начнутся первые заморозки до -4 градусов, а завтра они только усилятся – похолодание ожидается аж до -17. Прогноз погоды в Красноярске на 17-18 февраля 2021 таков: в течение сегодняшнего дня можно наслаждаться комфортной температурой от 0 до +1 и довольно лёгкими куртками, а завтра уже стоит одеваться теплее, ведь за окном прогнозируется -8…-10 градусов Цельсия.

Многим жителям погода пришлась по вкусу Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня жители города прочувствуют на себе довольно серьезные порывы ветра, местами скорость достигнет 20 м/с, но к вечеру все стихнет и 18 февраля будет полный штиль.

Как бы грустно это не звучало, но в среду и четверг красноярцы продолжат утопать в снегу. К выпавшим этой ночью почти 50% от месячной нормы осадков, прибавится еще примерно столько же за предстоящие два дня. Главный синоптик края Иван Гордеев прогнозирует дополнительно до 5 мм снежного покрова. Как отмечает мэр Красноярска в своем инстаграме: «Покой дорожникам только снится».

17 февраля в Красноярске выпало очень много снега Фото: Мария ЛЕНЦ

В Среднесибирском УГМС предупреждают, что в горных районах края сейчас лавиноопасно из-за установившейся погоды, поэтому красноярцев просят по возможности отказаться от посещений таких мест, где можно угодить под сход лавины.

Из-за прогнозируемых заморозков и обилия снега на улицах города возможен гололед, также возникновение сложных дорожных ситуаций. Будьте осторожны!

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- Похоже с утра автобусы не все вышли, или застряли в пробках. За полчаса всего три прошли, и все такие, что не войти. Хотя обычно они каждые три-пять минут через мою остановку ходят. У нас половина сотрудников опоздали в офис, сейчас пишем объяснительные, - рассказала корреспондентам "КП-Красноярск" жительница города Екатерина. (Подробнее)