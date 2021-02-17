Снегопад в Красноярске 17 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

В Красноярске за день может выпасть месячная норма снега. Снегопад в Красноярске 17 февраля 2021 Фото: Антон БИБЕР

В городе за ночь выпало 6 миллиметров осадков, это подтвердил главный синоптик Иван Городеев. С самого утра на дорогах начались пробки, многие жители города опоздали на работу. Показываем, снегопад в Красноярске 17 февраля 2021.

Дороги 17 февраля в Красноярске Фото: Антон БИБЕР

- Похоже с утра автобусы не все вышли, или застряли в пробках. За полчаса всего три прошли, и все такие, что не войти. Хотя обычно они каждые три-пять минут через мою остановку ходят. У нас половина сотрудников опоздали в офис, сейчас пишем объяснительные, - рассказала корреспондентам "КП-Красноярск" жительница города Екатерина.

Автобусы утром. Фото: читательница КП-Красноярск Екатерина

На дорогах сейчас работает техника, но с такой нагрузкой она не справляется. С 8 утра на дорогах города образовались пробки в 8 баллов, по данным Яндекс.Карты.

Дороги 17 февраля в Красноярске Фото: Антон БИБЕР

- Не исключено, что за сутки выпадет практически вся февральская норма. Сегодня выпало уже 6 миллиметров осадков, и дополнительно будет еще до 5 миллиметров. Снег на неделе продолжится, завтра будет небольшая передышка, а в пятницу очередной снегопад. Покой дорожникам только снится, - написал в своем инстаграме глава Красноярска Сергей Еремин.