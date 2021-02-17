Уголовное дело по факту избиваемого ребенка с ДЦП в Красноярском крае взяли под контроль СК России и детский омбудсмен

Фото: Новости Красноярска // t.me/novosti_krsk

Уголовное дело по факту избиения ребенка в поселке Бор Назаровского района Красноярского края взяли под контроль центральный аппарат СК России и уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Напомним, накануне вечером в социальные сети попало видео, где 28-летняя женщина жестоко избивает беззащитного малыша, которому на вид всего около года. На самом деле ему уже полтора, у него детский церебральный паралич, он беспомощен, не может ходить. При этом рядом находится девочка и все издевательства над братом происходят на ее глазах.

Председатель СК дал поручение доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и в рамках расследования дать принципиальную правовую оценку не только действиям матери ребенка, но и действиям / бездействию должностных системы профилактики, чья обязанность – контролировать сложные социальные семьи. А семья из поселка Бор как раз была из таких: соседи уверяют, что не раз вызывали полицию, когда женщина со своим сожителям устраивали в доме гулянки.

- По ситуации с видео, где женщина жестоко избивает ребенка, находимся на связи с регионом, коллегой-уполномоченным по правам ребенка Красноярского края, с представителями МВД и прокуратуры. На данный момент двое детей изъяты сотрудниками полиции и находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщила Анна Кузнецова.