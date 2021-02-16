Закрытый город Железногорск просит на отлов диких собак дополнительные средства

Железногорск просит на отлов диких собак дополнительные средства Фото: Мария ЛЕНЦ

Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск обратился в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края с просьбой увеличить предоставляемые средства на отлов бездомных собак. В 2021 году городу на это выделили 1,8 млн рублей, но на реализацию мероприятий в полном объёме не хватает ещё 4,7 млн рублей.

Разногласия в сумме связаны с пробелами в законодательстве Красноярского края, где в нормативных документах финансово не предусмотрено пожизненное содержание агрессивных животных в приюте.

Ситуация с бездомными собаками в Железногорске сложная. С требованием обеспечить их безопасность жители обращаются и к депутатам. Если сумма средств на отлов и содержание не будет увеличена, муниципальные власти и народные избранники окажутся «заложниками» бюрократической и законодательной системы, и помочь людям не смогут.

Напомним, в Красноярске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего руководителя МКУ «УДИБ» Евгения Петрюка, который отвечал за отлов бездомных собак в краевом центре. Его обвиняют в преступной халатности, из-за которой жертвами агрессивных животных стали 4 человека.