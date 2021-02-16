Миллион рублей отдала уборщица из Красноярска телефонным мошенникам

В Красноярске уборщица отдала телефонным мошенникам почти миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна жертва телефонных мошенников – 42-летняя жительница Красноярска. Женщина работает уборщицей в одном из техникумов города, зарплата у нее невеликая, цену деньгам знает. Однако почему она повелась на уловки незнакомца, сама не понимает. Наверное, потому, что он представился сотрудником брокерской компании и посулил ей солидную прибыль от финансовой сделки.

Собственный источник рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, что в конце октября 2020 года потерпевшей позвонили со столичного номера (код 8 – 499). Подробности разговора не уточняются, но догадаться нетрудно – схема-то уже не раз использовалась. Сначала мошенники заманивают жертву обещанием легкой прибыли, затем просят инвестировать какую-то сумму, вложить в акции, в растущий курс валюты, держат в напряжении, что вот-вот посыпятся дивиденды. А когда жертва переводит им свои деньги, мошенники исчезают. Так случилось и с краснояркой.

Информация о номерах телефонов, с которого ей звонили, внесена в Информационную базу данных «Дистанционное мошенничество». Возбуждено уголовное дело.

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