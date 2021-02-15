«Сломанный генератор и севший аккумулятор»: на красноярской трассе чуть не замёрзли несколько человек

Госавтоинспекторы смогли помочь замёрзшим женщинам Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские инспекторы ДПС в очередной раз оказали помощь замерзающим автолюбителям на загородной трассе. На этот раз в беде оказался мужчина-водитель и несколько женщин-пассажирок. Как сообщают в МВД, у компании сломался генератор, а починить машину не представлялось возможным.

Во время патрулирования автодорог госавтоинспекторы заметили стоящий на обочине автомобиль с включёнными аварийными световыми сигналами. Водитель рассказал сотрудникам, что его машина не заводится, так как у него сел аккумулятор, а до этого сломался генератор. Из-за сильного мороза устранить поломку без посторонней помощи у жителей края не получилось.

Помощь прибыла, но в машине не хватило мест для уже изрядно замерзших пассажиров. Температура на улице опустилась ниже 30 градусов, и инспекторы пересадили женщин в свой патрульный автомобиль. Сотрудники ГИБДД сопроводили буксируемое транспортное средство до населённого пункта.

Через некоторое время спасенный автомобилист лично приехал в ОГИБДД ОМВД России по Абанскому и выразил благодарность сотрудникам за помощь в сложной ситуации.