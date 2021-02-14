В Красноярске в «Роевом ручье» строят новое колесо обозрения высотой 50 метров

В Красноярске в «Роевом ручье» строят новое колесо обозрения. Фото: Андрей Горбань

В Красноярске строят новое колесо обозрения – в парке флоры и фауны «Роев ручей», напротив центрального входа. Директор зоопарка Андрей Горбань поделился фотографиями со стройплощадки. По его словам, морозы отступили и самое время приступить к монтажным работам.

Высота колеса 50 метров, кабинки будут закрытые и безопасные, обогреваемые и кондиционируемые – то есть для любого времени года. И это понятно – посетителей в одном из лучших зоопарков страны всегда много. Завершить строительство должны к 1 мая, затем необходимые технические испытания. И уже к 1 июня колесо должно заработать. «Заработают и остальные аттракционы на том же месте, где они традиционно и размещались» - добавил Андрей Горбань.

Напомним, что с 12 февраля прекратил свою работу парк аттракционов «Остров сокровищ», который 16,5 лет размещался на территории зоопарка. Об этом сообщила руководитель «Острова» на своей странице в соцсети.