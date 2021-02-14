В Красноярске, на территории парка флоры и фауны «Роев ручей» закрывается городок аттракционов под названием «Остров сокровищ». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила его владелица, предприниматель Моника Дюсуше. О причинах она рассказала так: ее не устроили предложенные варианты работы на будущее, конкретно – аренда оборудования.«Нет, к городской администрации у меня претензий нет. Действительно, не существует правовых оснований для продления договора аренды в том виде, в котором он был изначально. К чести чиновников, было сделано все возможное и невозможное, но изначально фундамент договора был зыбкий» - написала предпринимательница. Чем будет заниматься дальше, она не уточняет, но планирует дать себе передышку на год.Остается добавить, что «Остров сокровищ» проработал 16,5 лет. Он был одним из любимых мест развлечения детворы, в частности, самых маленьких. Здесь всегда было множество посетителей, даже в будние дни. Неудивительно, что под сообщением о закрытии появились десятки комментариев с сожалением.