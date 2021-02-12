Последствия пожара на складе горючего в Красноярске 12 февраля 2021: у здания частично обвалилась крыша

У здания частично обвалилась крыша Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в Красноярске произошел пожар на улице Пограничников, 44. Загорелось помещение котельной ООО «Новоангарский обогатительный комбинат». Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на месте происшествия. Показываем последствия пожара на складе горючего в Красноярске 12 февраля 2021.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ранее мы сообщали, что в результате пожара произошло частичное обрушение здания. Пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти существующих. Открытое горение ликвидировали в 17:05, но пожарные подразделения продолжают проливать конструкцию, чтобы избежать повторного возгорания. В происшествии есть пострадавший.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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Пожар на складе горючего в Красноярске 12 февраля 2021: есть пострадавший

В Красноярске загорелось здание на улице Пограничников, 44. Как сообщают в пресс-службе МЧС, по этому адресу расположен склад ГСМ. Сообщение о пожаре на складе горючего в Красноярске поступило 12 февраля в 15:29 по местному времени. Уже появилась информация об одном пострадавшем. (Подробности)