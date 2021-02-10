Предприниматель решил побороться за пост мэра Якутска ФОТО: аккаунт в Instagram Владимира Федорова

Предприниматель решил побороться за пост мэра Якутска. Об этом Владимир Федоров сообщил в своем аккаунте в Instagram. Он признался, что его часто спрашивают, почему он молчит и держит паузу.

- Друзья, нужно было подумать. Не буду скрывать, решение далось тяжело. Я, конечно, отчаянный парень из Сайсар, но задумался. Пока я думал решение приняли ВЫ, - рассказал предприниматель в своем аккаунте.

Он также признался, что у него нет административного ресурса, нет армии ботов или государственных медиа с бюджетом за миллиард рублей, зато похвастал, что у него есть искренняя поддержка людей.

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