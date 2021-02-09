Видео задержания предполагаемого убийцы ветерана показала красноярская полиция. Стоп-кадр видео

- Лежать, полиция! Руки за спину, быстро!

Стоявший у подъезда мужчина не успел сообразить, как подбежавшие к нему собровцы повалили его сначала на сугроб, а потом прямо на землю. И защелкнули за спиной наручники. Инстинктивно продолжал сопротивляться, но через несколько секунд сдался. В чем причина его задержания, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, в октябре 2017 года в селе Сахапта Назаровского района насмерть забили 85-летнего ветерана труда. А потом обчистили дом, забрали нехитрые ценности, которые у него были. Было установлено, что причастны к преступлению двое мужчин, они вскрыли дверь и силой проникли в жилище. А затем скрылись.

Спустя три года дело удалось раскрыть. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска краевой полиции совместно с назаровскими коллегами установили причастных. Одного задержали в городе Назарово, а второго – в Московской области. В настоящее время оба находятся под арестом. В настоящее время следователи СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуют два уголовного дела: убийство и разбой.