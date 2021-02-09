В Красноярском крае задержали предполагаемых убийц ветерана. Фото: следком

В Красноярске задержали подозреваемых по делу убийства ветерана труда, совершенное более трех лет назад. Преступление произошло в селе Сахапта Назаровского района в середине октября 2017 года и длительное время оставалось нераскрытым. Но все это время поиски истины не прекращались.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, тело 87-летнего мужчины обнаружили в его доме спустя сутки после убийства. Осмотр дома показал: отсутствовали ценные вещи. Опросы свидетелей, экспертизы ничего не дали. Казалось бы, концов нет.

Но сыщики продолжали поиски и, в конце концов, вышли на след. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников полиции удалось вычислить и задержать двух ранее судимых жителей Назаровского района, 46 и 37 лет, причастных к совершению данного преступления. По предварительной версии следствия, они приехали к пожилому человеку на машине ночью, вскрыли дверь и вошли в дом, а после убийства разграбили его. В настоящее время они находятся под стражей.