Пожар на правобережье Красноярска. По данным пресс-службы регионального МЧС сегодня, 18 января, поступила информация о том, что на улице 60 лет октября горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. На место выехали 19 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. По приезду обнаружили сильное задымление в подъезде.Предварительно известно, что самостоятельно эвакуировались 6 жильцов дома еще до приезда пожарно-спасательных подразделений. Однако есть и пострадавшие – 4 человека. Две женщины получили отравление угарным газом, но смогли сами выйти из горящей квартиры. И еще женщину с ребенком вызволили пожарные. Всех четверых пострадавших доставили в больницу.Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, сгорели вещи в одной комнате. Причины будут устанавливаться после ликвидации пожара.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ пожаре в Ачинске погибли три человекаВ пожаре в Ачинске погибли три человека. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в ГУ МЧС России по краю. Известно, что сообщение о возгорании поступило на телефон экстренной службы накануне, в воскресенье 17 января, в 12:11 часов по местному времени. Горел одноэтажный четырехквартирный кирпичный жилой дом (подробнее).