В пожаре в Ачинске погибли три человека. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в ГУ МЧС России по краю. Известно, что сообщение о возгорании поступило на телефон экстренной службы накануне, в воскресенье 17 января, в 12:11 часов по местному времени. Горел одноэтажный четырехквартирный кирпичный жилой дом.На место были отправлены 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Когда они прибыли, то увидели, что горит веранда и одна из квартир. Было очень плотное задымление, звено газо-дымозащитной службы проверило помещение на наличие людей. К сожалению, три человека погибли. Кто они, пока не уточняется. Следком проводит проверку.В результате площадь пожара составила 60 квадратных метров. Сгорели веранда, кровля. Огнем повреждены стены и домашние вещи в квартире. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрической проводки.