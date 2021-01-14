Подозреваемый в убийстве молодой женщины в Дивногорске пока не установлен и не найден. Обозначился круг лиц, но идет проверка каждого на причастность к преступлению. Об этом сообщает представитель Главного следственного управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Ольга Шаманская. Тем самым она опровергает сообщения, которые появились в социальных сетях по поводу того, что предполагаемый преступник якобы уже задержан.Напомним, что вечером 10 января вблизи виадука между улицей Гидростроителей и проспектом Студенческим было обнаружено тело 32-летней женщины. Она возвращалась домой с работы, вышла на остановке «Почта» и направилась к своему дому. Неизвестный подкараулил ее у виадука и нанес ей множественные телесные повреждения, от которых она скончалась. Каковы причины этого чудовищного поступка, станет известно только после того, как виновный будет найден.