В Дивногорске убита молодая женщина. Следственный комитет обращается к жителям Дивногорска и Красноярска с просьбой оказать помощь в установлении лица, причастного к преступлению. Вот что известно к этому часу.Тело 32-летней погибшей было обнаружено 10 января в период с 21 до 23 часов вблизи виадука между улицей Гидростроителей и проспектом Студенческий города Дивногорска. На теле – следы множественных телесных повреждений, однозначно криминального характера. Вероятно она возвращалась с работы, вышла на остановке «Почта» на улице Комсомольской и направилась к своему дома. Возле виадука ее и подкараулили.Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Если есть какая-то информация, возможно, кто-то стал очевидцем странных или подозрительных событий в указанном месте и временном промежутке. Возможно, даже знает, кто совершил нападение и где находится подозреваемый, просьба позвонить по телефонам:- 8-902-943-66-20 – служебный сотовый следкома- 8 (391-44) 34-3-27, 8-999-314-02-15 – дежурная часть полиции.