Как стало известно «Комсомольской правде» – Красноярск из собственных источников, под удар лавины на базе «Гора Отдельная» под Норильском попали пять человек. Одна семья погибла (выжил только сын-подросток), она находилась в доме, расположенном ближе всего к склону.Также снежная масса зацепила домик, где были другие туристы. Один из них, норильчанин Азиз К. серьезно пострадал – у него сломаны ребра, есть другие травмы, переохлаждение. Но именно он смог первым каким-то чудом выбравшись из-под снега (строение осталось на месте, но тоже пострадало от удара), он смог позвонить и вызвать помощь, по сути, первым сообщил о ЧП.Добавим, что на месте работали спасатели из Дудинки, Норильска, Красноярска, а также добровольцы. Из Талнаха и Норильска обычные люди добирались на машинах, чтобы помогать. Привлекали также собак, но толщина снега (до 4 метров), под которой оказались люди, не позволила им почувствовать запах. Полиция проверила информацию о том, кто мог еще находиться на базе в непосредственной зоне лавины. Таких оказалось 35 человек, все живы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоисковые работы на месте ЧП в Норильске завершены: трое погибли, за жизнь ребенка борются врачи- Поисковые работы на месте ЧП завершены, извлечены тела трех погибших, - подтвердил «Комсомольской правде» - Красноярск начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин (подробнее).Лавины просто так не сходят: что могло стать причиной схода снега на базе отдыха в НорильскеИз собственных источников на месте ЧП «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно, что причиной схода лавины могла стать неухоженная трасса. Проще говоря, скопился снег и достиг критической массы (подробнее).