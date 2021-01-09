Медики оценили состояние спасенного из-под лавины 15-летнего подростка, как тяжелое. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в министерстве здравоохранения Красноярского края. Он находится в реанимации, у него сочетанные травмы, переохлаждение и обморожение. Врачи категоричны и не дают никаких прогнозов. Вся необходимая помощь ему оказывается в полном объеме.К сожалению, подросток оказался единственным выжившим из семьи, которая по роковому стечению обстоятельств находилась в минувшую ночь в своем дачном доме, примыкавшем к турбазе «Гора Отдельная» в окрестностях Норильска. Его нашли первым, возможно, это и спасло его – сейчас там большие минусовые температуры, плюс сила удара лавины. Спасатели нашли тела 38-летиней женщины, 1,5-годовалого мальчика и 45-летнего мужчины.Напомним, что сообщение о сходе лавины поступило в 0:30 по местному времени. На месте работали спасатели в количестве 242 человек. В настоящее время спасательные работы завершаются.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСход лавины на севере Красноярского края: первым под удар попал дом семьи директора канатной дорогиСпасатели нашли троих. Жена и один из сыновей - мертвы, 15-летний мальчик доставлен в больницу (подробнее).