Стоило ветру стихнуть, как в Красноярске был объявлен режим «черного неба». В Среднесибирском УГМС сообщили, что с 13 часов 8 января и до 19 часов 9 января установятся погодные условия неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей в атмосферном воздухе.В этот период сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора усилили мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки краевого центра.- Для предупреждения ухудшения состояния здоровья жителям следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах города, - советуют в пресс-службе ведомства.Также рекомендовано учитывать сложившуюся метеорологическую ситуацию при планировании мероприятий в период НМУ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС 26 декабря в Красноярске вводят режим черного небаВ Красноярске с 19 часов 26 декабря до 19 часов 29 декабря вводят режим черного неба. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС. Напомним, в выходные 26-27 декабря в городе ожидаются аномальные морозы. По предварительным прогнозам синоптиков, будет на 15-20 градусов ниже климатической нормы (подробнее).