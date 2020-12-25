В Красноярске с 19 часов 26 декабря до 19 часов 29 декабря вводят режим черного неба. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.Напомним, в выходные 26-27 декабря в городе ожидаются аномальные морозы. По предварительным прогнозам синоптиков, будет на 15-20 градусов ниже климатической нормы.Итак, днем 26 декабря минус 28-30, ночью минус 30-32. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах гололед.- Возможны метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, – поясняют специалисты. - Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности.Сильные морозы не отступят также на севере Красноярского края. В Эвенкии и Туруханском районе местами до минус 55 градусов.