В Красноярском крае ожидается поднятие уровня воды в Енисее с 8 по 11 января.«Установление ледостава на Енисее на участке поселка Предивинск - Стрелка сопровождается подвижками льда, срывом кромки ледостава, резким подъемом уровня воды», - сообщают специалисты Среднесибирского УГМС.Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, у села Казачинское возможно достижение опасной отметки уровня воды 750 сантиметров. В зоне подтопления попадают сразу три населенных пункта: Пискуновка, Галанино и Казачинское.Тем временем в МЧС напоминают об опасности тонкого льда. В пресс-службе ведомства предупреждают: «Помните, безопасный для человека лед должен быть толщиной не менее 10 сантиметров, а для автомобиля - втрое больше».В случае ЧП, звоните по номеру 112. Звонок возможен даже, если на счету нет денег и связи с сотовым оператором.