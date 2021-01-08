«Затопило деревню маленько, в огород вода ушла, под дом почти, дорогу затопило, через мост вода идет», - житель поселка Галанино снимает на видео окрестности и рассказывает о том, что видит.Большая вода пришла сюда 7 января. Енисей кое-где даже вышел из берегов, сильным течением унесло катер и паром. Вскоре прибывшая вода замерзла (в Казачинском районе Красноярского края сейчас около -30 градусов). Как рассказывают сейчас местные жители: «Льдом раскурочило паром и теплоход». Люди переживают: «А потом народ завоет, куда же паромы делись!».О том, что установление ледостава на Енисее сопровождается подвижками льда, срывом кромки ледостава и резким подъемом уровня воды предупреждали специалисты Среднесибирского УГМС. И вот последствия.«Треск стоит! Вода падает, вот и трещит лед, ломается, паром дрейфовал своим ходом, люди боятся утонуть», - еще одно видео с места событий.В МЧС сообщили, что информация об угрозе подтопления низменных участков местности в поселках Галанино и Казачинское поступила 7 января в 21:42 по местному времени от ЕДДС Казачинского района.- Проводится оповещение населения, ведутся работы по укреплению береговой линии, задействовано два трактора, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - В Галанино установлен временный пост, в двухчасовом режиме проводится замер уровня воды, обстановка стабильна, подтопленных домов и участков нет. В населенном пункте Казачинское по данным стационарного гидропоста на 16:00 по местному времени уровень воды составляет 655 сантиметров при критическом 750 сантиметров.В районе поселка Стрелка в настоящее время уровень воды составляет 718 сантиметров, при критичном уровне 900 сантиметров. Жилым домам расположенным ближе к берегу Енисея угрозы нет, но в возможную зону затопления попадает пойменная часть реки (часть речной долины, находящаяся выше русла и затопляемая в половодье или во время паводков).В предполагаемой зоне подтопления помимо сотрудников МЧС сейчас работают специалисты гидрологи, сотрудники администрации Лесосибирска, полицейские.- Проводится комплекс мероприятий, организованных для предупреждения возможных ЧС, в которые входит контроль уровня реки, а также обеспечение готовности дополнительных сил и средств, предназначенных для ликвидации возможных последствий неблагоприятных гидрометеоявлений, - рассказали в администрации Лесосибирска.Если ситуация ухудшится, то людей будут информировать о происходящем всеми доступными способами, в том числе при помощи комплексной системы экстренного оповещения. Также, в случае необходимости, будет проводиться срочная эвакуация жителей, находящихся в зоне риска.Фото и видео: ЧП-Лесосибирск.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителей Красноярского края предупредили о поднятии уровня воды в ЕнисееВ Красноярском крае ожидается поднятие уровня воды в Енисее с 8 по 11 января. Установление ледостава на Енисее на участке поселка Предивинск - Стрелка сопровождается подвижками льда, срывом кромки ледостава, резким подъемом уровня воды. Об этом сообщили специалисты Среднесибирского УГМС (подробнее).