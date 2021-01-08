В пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, сколько детей появилось на свет в ночь на Рождество в краевом центре. Всего семь малышей – 2 девочки и 5 мальчиков.Как стало известно «Комсомольской правде - Красноярск», первым родился мальчик - в 4.40 утра в Красноярском родильном доме при межрайонной больнице № 20 имени И.С. Берзона. Мама и сыночек чувствуют себя хорошо.В роддоме №1, который перепрофилирован под пациенток с коронавирусной инфекцией и пневмонией, родился один малыш – тоже мальчик.Добавим, что в прошлом году в рождественскую ночь в Красноярске появились на свет четверо ребятишек.А что же в перинатальных центрах Ачинска и Норильска? Тоже прибавление! Три малыша - два мальчика и одна девочка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Красноярске в новогоднюю ночь на свет появились 16 малышейБольше всего ребятишек в ночь на 1 января родилось в Красноярском родильном доме №2 – две девочки и три мальчика. Один из мальчишек и стал первым новорожденным года. Он родился через 15 минут после боя курантов. Его вес 3070 килограммов, рост - 51 сантиметр. Это уже второй ребенок в семье. Мама и сын чувствуют себя хорошо (подробнее).