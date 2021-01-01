В новогоднюю ночь в родильных домах города Красноярска и в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства на свет появились 16 малышей - восемь девочек и восемь мальчиков. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.Больше всего ребятишек в ночь на 1 января родилось в Красноярском родильном доме №2 – две девочки и три мальчика. Один из мальчишек и стал первым новорожденным года. Он родился через 15 минут после боя курантов. Его вес 3070 килограммов, рост - 51 сантиметр. Это уже второй ребенок в семье. Мама и сын чувствуют себя хорошо.Отдельно расскажем про роддом №1, который перепрофилирован под пациенток с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Здесь в праздничную ночь появились на свет четыре крохи. Первым в 2.30 родился мальчик. У его мамы положительный тест, к счастью, ее сыночек здоров.Добавим, что в 2019 году в новогоднюю ночь в краевом центре родились восемь детей.