Во время новогодних праздников по Красноярску курсировал городской транспорт, украшенный по мотивам известных мультфильмов и даже рассказов Гоголя. Пассажиры одного из автобусов маршрута №55 заходили в салон и неожиданно попадали в сказку «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ведь билетик им выдавал не кондуктор, а Солоха. Все при ней – озорной взгляд, улыбка, красный жилет, расписная рубаха, шею украшают массивные бусы, а на голове - платок с узорами.В салоне каждое сиденье накрыто рогожкой, висит засушенная трава и красочные ленточки, а на окнах - расписные шторы. Есть даже украшенная елка.Красноярцы такой подход к празднику оценили. Вот что они пишут в соцсетях:«С душой подошли! Очень круто! Не жалуются на жизнь, а делают, насколько это возможно, праздник себе и всем вокруг!».«Молодцы! Здорово и оригинально!».«Я бы прокатилась, уж очень Солоха хороша!».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПо Красноярску начал курсировать «сказочный» транспортС 21 декабря по Красноярску начал курсировать «сказочный» транспорт - трамвай и троллейбус. Экипаж украсил троллейбус в стиле анимационного фильма «Холодное сердце». Снаружи машину украшает светодиодная лента, а внутри на стеклах и боковых панелях - яркие иллюстрации. Видеомониторы, расположенные в салоне, во время движения будут транслировать мультфильм (подробнее).