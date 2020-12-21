особенно довольны таким преобразованиям дети Фото: администрация города

С 21 декабря по Красноярску начал курсировать «сказочный» транспорт - трамвай и троллейбус.

Экипаж украсил троллейбус в стиле анимационного фильма «Холодное сердце». Снаружи машину украшает светодиодная лента, а внутри на стеклах и боковых панелях - яркие иллюстрации. Видеомониторы, расположенные в салоне, во время движения будут транслировать мультфильм.

В трамвае предлагают в первую очередь предлагают прокатиться поклонников «Маши и Медведя». Новогодний трамвай украшен иллюстрациями с кадрами из мультсериала. По внешнему периметру вагона также натянута цветная светодиодная лента, а в салоне - новогодние разноцветные гирлянды и наклейки с любимыми героями.

- В поездке до конечной остановки можно успеть посмотреть несколько серий, - пообещали в пресс-службе департамента транспорта.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, обе машины будут работать все новогодние праздники. Праздничный троллейбус будет возить пассажиров по 15 маршруту (бортовой номер – 2019), а трамвай (бортовой номер 235)– по всем имеющимся, чтобы объехать больше улиц правобережья.

Кстати, отследить их движение можно на портале информирования (https://mu-kgt.ru/informing/wap/).