Праздничный рождественский фейерверк в Красноярске состоится. Такую информацию подтвердили в епархии. Наблюдать, как в сочельник в темном небе над городом разгораются яркие огни – давно стало доброй традицией с 2015 года. С тех пор ежегодно организуется на средства православного мецената.В этом году переживали: а как же коронавирус? Ведь массовые мероприятия запрещены в соответствии с указом губернатора края. Но ведь фейерверк можно смотреть, соблюдая все меры безопасности и социальную дистанцию. Главное, выбрать подходящее место. А это – обе набережные Енисея, остров Татышев, вантовый мост, а также смотровая площадка на Караульной горе.Начало в 19 часов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрансляция торжественного богослужения в Красноярске на Рождество-2021: где посмотреть, во сколько начнетсяРождество – один из главных праздников для православных христиан, знаменующий рождение Христа. Традиционно торжественные богослужения проводятся во всех храмах. Но, к сожалению, в этом году тысячелетнюю традицию нарушает коронавирус, обстоятельства требуют, чтобы верующие оставались дома. Особенно это касается пожилых людей, входящих в группу риска (подробнее).