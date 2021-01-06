Рождество – один из главных праздников для православных христиан, знаменующий рождение Христа. Традиционно торжественные богослужения проводятся во всех храмах. Но, к сожалению, в этом году тысячелетнюю традицию нарушает коронавирус, обстоятельства требуют, чтобы верующие оставались дома. Особенно это касается пожилых людей, входящих в группу риска.В ночь с 6 на 7 января митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит Великое повечерие, утреню и Божественную литургию в храме Рождества Христова города Красноярска. Где и как можно будет их посмотреть, рассказали в Красноярской епархии. Добавим, что подобный опыт уже есть - в прошедшем 2020-м году можно было увидеть трансляцию пасхального богослужения на телеканале «Енисей».Итак, начало трансляции сегодня, 6 января – в 22:30 часов.Посмотреть можно будет в прямом эфире с комментарием представителей Красноярской епархии на телеканалах «Енисей» и «7 канал Красноярск».Также трансляция будет доступна в интернете: на сайте телеканала «Енисей», сайте Красноярской епархии и их страницах в социальных сетях.Напоминаем, что при посещении храмов необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маску. Неисполнение этих требований, установленных указом Губернатора Красноярского края, может привести к привлечению к ответственности как нарушающих режим граждан, так и прихода. Соблюдая меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, вы защищаете от болезни и себя, и своих близких.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПерекрытие улиц в Красноярске на Рождество-2021: где, на какой периодВ администрации Красноярска анонсировали, что в ночь с 6 на 7 января будут перекрыты несколько участков улиц, которые вплотную прилегают к православным храмам. Это связано с обеспечением безопасности для верующих, которые этим вечером захотят посетить храмы и принять участие в праздничных богослужениях (подробнее).Рассказываем, куда в Красноярске запустят специальные автобусы в рождественскую ночьВ рождественскую ночь в Красноярске запустят автобусы по пяти специальным маршрутам. Четыре маршрута – от храма Рождества Христова (улица Щорса, 44а), где пройдет главное праздничное богослужение. И один маршрут – от Свято-Успенского мужского монастыря (улица Лесная). В путь автобусы отправятся после окончания службы, ориентировочно в 2:45 часа (подробнее).