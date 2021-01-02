ЧП в Солнечном: застрявшая в лифте 1 января компания вышибла двери и выбралась наружу. Об этом сообщили в паблике «Наш микрорайон Солнечный» в Красноярске.Все случилось в многоэтажке на улице Соколовской,72. Несколько молодых людей застряли в лифте. Но дожидаться диспетчера не захотели – сами вынесли дверь.- Так что лифт сейчас не работает, - говорят жители дома. – Особенно «радует» это тех, кто обитает на верхних этажах – погулять с ребенком или вывести собаку теперь целая проблема.ВАЖНООчевидцев или участников событий просят откликнуться. В доме стоят камеры, все попало на видео. Если никто не отзовется, придется писать заявление в полицию, предупреждают жильцы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Красноярске мужчина с окровавленными руками в ярости пинал двери и кнопки лифтаВ Красноярске на Калинина, 47м очень странный молодой человек устроил погром в подъезде. Пинал, молотил кулаками по чему придется. Разбил стеклянные двери. В подъезде установлены камеры, так что все действия буйного гостя (или жильца) были записаны (подробнее).