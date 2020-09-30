В Красноярске мужчина с окровавленными руками в ярости пинал двери и кнопки лифта. Стоп-кадр видео "ЧП Красноярск"

В Красноярске на Калинина, 47м очень странный молодой человек устроил погром в подъезде. Пинал, молотил кулаками по чему придется. Разбил стеклянные двери. В подъезде установлены камеры, так что все действия буйного гостя (или жильца) были записаны.

Назвать его адекватным никак не получается. Зашел в подъезд и тут не принялся пинать двери лифта. Когда кабина спустилась к нему, он вошел внутрь. И посмотрел на видеокамеру, расположенную в верхнем углу лифта. Но вот вопрос – понял ли он, что это камера его записывает? Затем снова череда пинков, двери и затем панель с кнопками вызвали у дебошира приступ дикой ярости.

Спустя несколько часов гражданин отправился в обратный путь. Вызвал лифт. Но на сей раз его руки – ладони и костяшки пальцев – были в крови. После череды пинков он принялся вытирать кровь о стены лифта. После его ухода наверняка пришлось чинить и двери, и электронику.

Наверняка случившееся заинтересовала полицию, особенно окровавленные руки молодого человека.