31 декабря жительница Якутска заметила на улице примерзшую к перилам синицу. Об этом сообщает Sakhaday.ru. Птица не могла пошевелиться от холода. В городе в тот момент было -40 градусов. Женщина не смогла пройти мимо погибающей птицы, спасла ее и отвезла специалистам.«Синичка примерзла к железным перилам, но мимо проходившая женщина отогрела птичку и привезла в этот суматошно-праздничный день к нам в зоопарк», - рассказали в местном мини-зоопарке «Зоополис».В соцсетях поступок спасительницы синички оценили. Вот что писали люди:«Кждое живое существо нуждается в эти дни в заботе, тепле и в маленьком чуде. Пусть в следующем году таких неравнодушных людей будет больше! Чудеса мы делаем вместе».«Спасибо, что не оставили, а позаботились!».«Делай добро, добром обернется, молодец».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогоднее чудо для Софии: красноярцы за полтора часа собрали деньги на заветную мечту 10-летней девочки с ДЦПКрошечного шоколадного Йорка заботливо укутали в одеяльце, взяли на руки и усадили в салон машины. Щенок даже не успел почувствовать, что на улице 45-градусный мороз. А в одной из красноярских квартир его очень ждала одна маленькая девочка… Заветная мечта 10-летней Софии начала сбываться еще в середине декабря (подробнее).