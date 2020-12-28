Крошечного шоколадного Йорка заботливо укутали в одеяльце, взяли на руки и усадили в салон машины. Щенок даже не успел почувствовать, что на улице 45-градусный мороз. А в одной из красноярских квартир его очень ждала одна маленькая девочка… Заветная мечта 10-летней Софии начала сбываться еще в середине декабря.У Сони детский церебральный паралич. Красивая, веселая, жизнерадостная – она может передвигаться только на коляске. ДЦП. Всегда рядом мама. Поможет. Поддержит. Дарья знала, что дочь с пяти лет грезила о маленькой собачке. Но лишних денег в семье нет. Все средства уходят на реабилитацию ребенка и ипотеку. Работает только папа. Говорили: «Купим, но чуть позже, пойми». И понимала, но ждала.20 декабря она устроила для дочери прогулку по «Столбам» и случайно встретилась со своей тезкой Дарьей Мосуновой - красноярской общественницей. Пока взрослые разговаривали, девочка не могла отвести взгляд от собачки.«У нас есть хомячок, попугай, даже лысая маленькая собачка у бабушки, но дочке хочется своего друга, точнее подружку. Все деньги идут на реабилитацию. Но Софи копит. И потихоньку откладывает в копилочку на Йорка», - пояснила Дарья, мама Софии.Песика усадили на колени Соне. Она была так счастлива – смеялась и радовалась.«Я сразу вспомнила, как Маше моей делали операцию на глаза. И доктор сказал, чтобы глаза «встали» - обязательно надо купить то, о чем мечтает дочка. Маше было тоже 10 лет. И она мечтала о Йорке. И вот мы, заняв у всех деньги, купили собаку, и не нужно было повторных операций. Потому что девочка забыла о швах, о боли - все внимание на собаку», - напишет позже пост в соцсетях Дарья Мосунова.О, великая сила соцсетей! Сработала и в этот раз.«За 1,5 часа мы собрали сумму. Я хочу всех поблагодарить. Многих не знаю. Сегодня день святого Николая Чудотворца. А это был, по сути, прообраз нашего Деда Мороза. Йорк девочка стоил дороже 25 тысяч. Хозяйка отдала за 23 тысячи, ждем 26 декабря, когда сделают прививку. И тогда…».«И тогда» получилось 27 декабря. Громкий стук в дверь. Первой вошла Снегурочка.- Ты же знаешь, я одна не прихожу, - улыбается она встречающей ее Софии, а следом порог перешагнул Дед Мороз.Хозяева показали гостям елочку, отгадали все загадки, спели. И вот время подарков.- Ты кого ждешь, попугая? – спросил сказочный дедушка.- Нет, собачку, - чуть слышно ответила Соня.И тогда Дед Мороз достал из мешка коробку:- Тут какая-то колбаска лежит маленькая. Твой колбасенок? Бери ее!- Собачка! – воскликнула девочка и… заплакала, а потом заулыбалась.Вот она мечта – шоколадная с рыжими ушками и бровями. Кряхтит, утыкается мокрым носиком. А глаза, точно две большие круглые бусины.- Как назовешь?- Бусинка!А «подарок» тем временем знакомился со своей хозяйкой. Для надежности пару раз лизнул ее маленькие пальчики.- Твой друг теперь. Признала тебя, будешь заботиться! - сказала мама.Вот так и получилось у Софии, как в известном стихотворении Сергея Михалкова: «Говорят, под Новый год, что ни пожелается – все всегда произойдет, все всегда сбывается!».