Попасть в больницу во время новогодних каникул никому не хочется. Но если потребовалась медицинская помощь в праздники, нужно знать куда идти и к кому обратиться. В пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края напомнили, как будут работать медицинские учреждения в первую неделю января.Пациенты могут прийти на прием 3, 6 и 9 января с 08:00 до 16:00. Прием в эти дни ведут терапевты, педиатры, хирурги, гинекологи и стоматологи. Также будут открыты процедурные, перевязочные и прививочные кабинеты, врачи будут ходить и на вызовы.Обратиться по предварительной записи можно на прием в онкологический диспансер.В обычном режиме будут работать стационары больниц, травмпункты, оказываться стоматологическая помощь.Каждый день с 08:00 до 18:00 часов продолжат работать ковидные бригады. Они будут брать мазки, назначат лечение и при необходимости направят на КТ.Ежедневно с 08:00 до 14:00 будет вестись амбулаторный прием пациентов с повышенной температурой и симптомами ОРВИ. В эти же часы будут работать «горячие линии» Call-центров поликлиник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГрафик работы больниц, поликлиник и травмпунктов в новогодние праздники в Красноярске 2020-2021Новогодние праздники в этом году продлятся с 1 по 10 января включительно. Провести их можно как угодно, главное – не навредить здоровью. Но уж если вдруг произойдет непредвиденная неприятность, врачи, как всегда помогут. В министерстве здравоохранения края рассказали, как будут работать медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям Красноярска в новогодние праздники 2021 (подробнее).