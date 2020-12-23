График работы больниц, поликлиник и травмпунктов в новогодние праздники в Красноярске 2020-2021

График работы больниц, поликлиник и травмпунктов в новогодние праздники в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Новогодние праздники в этом году продлятся с 1 по 10 января включительно. Провести их можно как угодно, главное – не навредить здоровью. Но уж если вдруг произойдет непредвиденная неприятность, врачи, как всегда помогут. В министерстве здравоохранения края рассказали, как будут работать медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям Красноярска в новогодние праздники 2021.

Амбулаторный прием узкими специалистами поликлиник будет проводиться 3, 6 и 9 января с 8 часов утра до 16 часов вечера. Можно будет попасть на прием к врачам: участковому терапевту, хирургу, участковому педиатру, акушеру-гинекологу, стоматологу и детскому стоматологу.

В эти дни работают процедурные, перевязочные и прививочные кабинеты. Будет организовано обслуживание вызовов на дому, включая активные посещения больных по информации, переданной скорой медицинской помощи, патронажи.

Будет организована предварительная запись на прием пациентов, в том числе пациентов с подозрением на онкологическое заболевание в Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского. Усилится работа специалистов доврачебных кабинетов и кабинетов неотложной помощи.

Стационарная помощь. Вне зависимости от выходных и праздников будет круглосуточное оказываться медицинская помощь и наблюдение пациентов в стационарах, включая врачебные обходы. Родственники тяжелых больных смогут встретиться и пообщаться с врачами. Выздоровевших будут выписывать, не откладывая до конца каникул. В приемно- диагностических отделениях стационаров можно будет сделать перевязки в те часы, когда не работает амбулаторная служба.

Скорая по коронавирусу. Ежедневно с 8 до 18 часов будут работать выездные бригады для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, острой респираторной инфекцией на дому. Пациенты с ковидом будут находиться под наблюдением, смогут получить консультацию дистанционно, а при необходимости – и на дому. Смогут сдать пробы биологического материала на лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции. Следовательно, каникул не будет у лабораторий, амбулаторных КТ-центров для взрослого населения.

Пациенты с температурой и симптомами ОРВИ смогут обратиться в любой день в амбулаторию с 8 до 14 часов в кабинет неотложной помощи. Горячие линии поликлинических Call-центров также работают ежедневно с 8 до 14 часов.

Подробную информацию о работе поликлиник можно также узнать на сайтах медицинских учреждений.

Дополнительно

Адреса и телефоны травмпунктов Красноярска:

- № 2 на Ленина, 150, корпус 1: 221-03-62;

- № 3 на Джамбульской, 19: 224-29-92;

- № 5 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» 48 «в»: 262-51-02 (регистратура детская), 262-01-55 (регистратура взрослая); 262-02-55 (кабинет первичного взрослого приема);

- ЛОР-травмпункт для детей на Юшкова, 22 «а»: 247-80-28;

- ЛОР-травпункт для взрослых на Инструментальной, 12: 264-01-00;

- глазной травмпункт для взрослых и детей на Никитина, 1 «в»: 228-07-14.

Телефон горячей линии «Право на здоровье» - 8-800-700-000-3.