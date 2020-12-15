Мужчина в маске зверски избил девушку в подъезде Красноярска

Проверкой ЧП уже занялась полиция. Фото: Мария ЛЕНЦ

В подъезде многоэтажки на улице Карамзина,23 в Красноярске мужчина в маске зверски избил девушку. Видео нападения опубликовали в группе «ЧП – Красноярск».

Все случилось вечером 14 декабря. На записи с камер видно: девушка в белом пуховике заходит в подъезд, за ней по пятам следует мужчина в медицинской маске.

Настигает ее около лифта, ударом сбивает с ног и начинает метелить ногами. Куда придется – в живот, по лицу… После этого разворачивается и убегает. А пострадавшая скрывается в лифте.

Предварительно известно, девушка получила травмы, ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Проверкой ЧП уже занялась полиция, нападавшего найдут и накажут.

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