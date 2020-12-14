Мальчик считал это нормой: в Красноярском крае арестовали отца жестоко избивавшего 9-летнего сына

Ребенка часто били и по голове Фото: соцсети

Жизнь 9-летнего мальчики из Канска (Красноярский край) резко изменилась, после поста в соцсети, который опубликовала его старшая сестра.

«Обратите внимание! Очень прошу! Мальчику 9 лет. За что он заслужил такое?», - молила она о помощи.

Девушка написала, что ее младший братик вот уже несколько лет живет в настоящем кошмаре. За любую провинность его бьет… родной отец и его новая жена. Чтобы не быть голословной, она сняла фото и видео. Худенький, коротко стриженый парнишка был с головы до ног покрыт желтыми синяками. Заступить за него некому. Родная мама умерла четыре года назад при страшных обстоятельствах. Старшая сестра несколько раз пыталась забрать себе ребенка, но ей его не отдавали. Еще и запугивали. После того, как братишка попал в больницу с сотрясением головы, она больше не могла молчать.

Проверкой всех этих фактов занялись следователи. В итоге в отношении 38-летнего отца мальчика возбудили уголовное дело по п. «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

- Мужчина, проживая вместе со своим 9-летним сыном, не желая заниматься его воспитанием, раздражаясь от его непослушания, систематически причинял ребенку физическую боль и побои, нанося удары ремнем по голове и различным частям тела, - озвучили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ результаты проверки. - Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал в полном объеме и дал признательные показания.

По ходатайству следователя суд в отношении обвиняемого избрал мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства, введемся сбор информации.

Тем временем по поручению Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой тоже была проведена проверка всей этой ситуации.

По поручению Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой была проведена проверка Фото: deti.gov.ru

- Установлено, что пострадавший малолетний ребенок воспитывается отцом и мачехой, в семье проживают еще две его сестры, - рассказали в пресс-службе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. - Родная мама мальчика четыре года назад покончила жизнь самоубийством в присутствии ребенка. и следствие еще не завершено.

Несмотря на то, что ему пришлось пережить, парнишку в школе охарактеризовали, как «веселый и общительный». Выяснилось, именно в классе 4 декабря заметили, что ребенок покрыт синяками. Об этом сразу сообщили в полицию. После этого его изъяли из семьи и доставили в больницу. Обо всем узнала сестра и публично попросила о помощи.

- В процессе работы психолога выяснилось, что к ребенку в семье систематически применялось физическое насилие, однако он считает это «нормой», говорит, что «это за дело», - добавили в пресс-службе аппарата Уполномоченного. - В ближайшее время органами опеки и попечительства Канска будет подан иск о лишении отца родительских прав.

Когда рядом сестра была рядом, ребенок чаще улыбался Фото: соцсети

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, мужчина является злостным правонарушителем и неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконное хранение оружия.

Также прокуратуре Канска предстоит выяснить, была ли эта семейная ситуация на контроле органов системы профилактики и если поступали ранее тревожные сигналы, то можно ли было предотвратить беду.

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