В Красноярске автобусы 63 маршрута поедут на одну остановку дальше

Пассажиров просят учитывать информацию об изменениях в схеме движения Фото: Мария ЛЕНЦ

С 12 декабря автобусы 63 маршрута поедут по новой схеме. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пассажиры смогут уехать дальше на одну остановку - до нового жилого комплекса в Академгородке. Конечная остановка автобусов будет располагаться в районе дома №66.

Остановку «Академгородок» по направлению в центр города решили перенести на 80 метров от прежнего расположения (к зданию № 50/44). Все остальные остановки на маршруте №63 останутся без изменений.

Новая схема движения маршрута №63 Фото: администрация города Фото: Мария ЛЕНЦ

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