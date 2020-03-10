Два красноярских автобуса изменили маршруты с 10 марта
Два автобуса в Красноярске (80-й и 5-й) изменили маршруты со вторника, 10 марта. Об этом напомнили в пресс-службе администрации города.
Итак, с сегодняшнего дня автобус № 80 будет ходить до микрорайона «Тихие зори». То есть до нацпарка Столбы или «Роева ручья» на нем, как раньше, не доедешь.
80-й теперь двигается по схеме: 60 лет Октября – Медицинский – Свердловская – «Тихие зори». На маршруте добавились новые остановки - «Станция Енисей», «Красфарма (Свердловская)» (перенос остановки с 60 лет Октября), Свердловская, 73, «Магазин», «Платинум-Арена». Обратно: «Тихие зори» – Свердловская – Кривоколенный – 60 лет Октября и далее…
С сегодняшнего дня автобус №80 будет ходить до микрорайона «Тихие зори». Схема: пресс-служба администрации Красноярска.
Кроме того, автобусы № 80 и № 5 изменили схему движения в центре. С улицы Сурикова они сразу поворачивают на Ленина, без заезда на Марковского. В маршрутах остановка «Улица Марковского» поменялась на остановку «Главпочтамт».
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ИСТОЧНИК KP.RU